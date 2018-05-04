Президент Чехии 9 мая примет участие в приеме в посольстве России в Праге

ПРАГА, 4 мая — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан 9 мая примет участие в праздничном приеме посольства России в Праге по случае 73-й годовщины Победы народов СССР в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости хорошо информированный источник в Канцелярии главы республики.

"Президент Чешской республики Милош Земан с благодарностью принял приглашение посольства Российской Федерации в Праге принять участие в торжественном приеме 9 мая в связи с праздником Дня Победы", — сообщил источник.

Ранее Земан участвовал в мае 2015 года в юбилейных торжествах в Москве в связи с 70-летием Победы над Германией, а в 2016 году присутствовал на приеме в посольстве РФ в Чехии, где произнес небольшую речь, подчеркнув важнейший вклад народов ССР в разгром немецко-фашистских захватчиков.

Предполагается, что на приеме в посольстве РФ 9 мая этого года чешский президент также выступит с короткой приветственной речью. Сразу после окончания приема Земан вылетит в Варшаву, у него в этот же день начинается официальный двухдневный визит в Польшу.