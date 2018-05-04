РФ считает, что для обмена "всех на всех" в Донбассе созданы все условия

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Для обмена военнопленных в Донбассе по формуле "всех на всех" созданы все условия, считает представитель России в Минской контактной группе Борис Грызлов.

"Если власти Украины в действительности хотят политико-дипломатической и экономической реинтеграции Донбасса, то они должны сделать прописанные в минских соглашениях шаги по законодательному предоставлению этой территории особого статуса, вступающего в силу по "формуле Штайнмайера". Провести амнистию участников противостояния с обеих сторон и завершить обмен удерживаемыми сторонами конфликта лицами по формуле "всех на всех". Мы считаем, что сегодня созданы все условия для этого обмена", — заявил Грызлов журналистам по итогам заседания группы.

"Формула Штайнмайера", предложенная президентом Германии, бывшим председателем ОБСЕ и экс-главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.