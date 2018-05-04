Россия предложила усилить контроль за соблюдением перемирия в Донбассе

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская сторона на заседании Минской контактной группы предложила усилить контроль за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе, заявил полномочный представитель России в группе Борис Грызлов.

"Контактная группа рассмотрела ряд случаев нарушения действующего режима прекращения огня, в частности, происшедшие вблизи Донецкой фильтровальной станции. Российская делегация предложила СММ ОБСЕ усилить контроль на прилегающем к станции участке линии соприкосновения и фиксировать сторону, нарушившую режим безопасности ДФС. А также проводить расследование каждого случая нарушения режима прекращения огня", — заявил Грызлов журналистам.