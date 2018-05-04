Армия Израиля потеряла два беспилотника в ходе протестов у сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая — РИА Новости. Израильские военные потеряли два беспилотных летательных аппарата, которые наблюдали за палестинскими протестами на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Военные пока не говорят о причинах крушения дронов, упавших в пределах анклава в шестую пятницу выступлений под общим названием "Великий марш возвращения".

"Во время беспорядков два беспилотных летательных аппарата, выполнявших наблюдательную миссию, упали в секторе Газа. Опасности утечки информации нет. Обстоятельства происшествия выясняются", — сказано в сводке о ситуации.

По подсчетам военных, в протестах, которые идут на пяти участках совместной границы, принимают участие около семи тысяч палестинцев. Помимо камней, горящих шин и самодельных взрывных устройств, демонстранты используют свою беспилотную авиацию — воздушных змеев с подвешенными к ним горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба.

Военные со своей стороны применяют спецсредства и огнестрельное оружие. По данным палестинских медиков, от пуль и газа пострадали порядка 80 человек. Всего за шесть недель протестов в столкновениях с израильскими военными погибли 45 палестинцев, счет раненым идет на тысячи.

Объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы, израильтяне отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.