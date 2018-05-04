В ЛНР заявили, что СБУ готовит атаки на военные объекты в республике

ЛУГАНСК, 4 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины готовят атаки на военные объекты на территории ЛНР.

"По имеющимся данным, Служба безопасности Украины не оставляет попытки дестабилизации обстановки в республике. Известно о подготовке ударов по расположенным в тылу объектам военного характера Народной милиции ЛНР, которые могут привести к жертвам как среди военнослужащих, так и гражданского населения", — заявил Филипоненко журналистам.

Он уточнил, что, по сведениям Народной милиции, могут быть организованы покушения на правоохранителей ЛНР, в первую очередь, представителей судейского корпуса и прокуратуры.

"Получена информация о планах украинских силовиков использовать… не только стандартные силы и средства, такие как диверсионные группы и взрывные закладки, но и достаточно специфичные способы, применяемые террористическими организациями, такие как ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), использующие для поражения целей носимые самодельные взрывные устройства и переоборудованные боеприпасы", — заявил Филипоненко.

По его словам, 21 апреля силовики совершили две диверсии с использованием БПЛА, в результате одной из них получили ранения двое сотрудников МВД ЛНР.

"Руководством республики и ответственными государственными органами в целях недопущения дестабилизации обстановки в ЛНР и обеспечения безопасности граждан принимаются срочные меры по нейтрализации выявленных угроз, организовано информирование международных наблюдателей ОБСЕ, дежурные службы переведены на усиленный режим работы", — подчеркнул представитель оборонного ведомства ЛНР.