Народная милиция ЛНР доставила ветеранам около тонны гумпомощи

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (50)

ЛУГАНСК, 4 мая — РИА Новости. Около 1 тонны гуманитарной помощи доставила Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Луганске, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаил Филипоненко.

"Народная милиция Луганской народной республики продолжает оказывать гуманитарную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. На этой неделе военнослужащие отдельного батальона материального обеспечения Народной милиции доставили почти тонну продуктов питания в Луганский пансионат ветеранов войны и труда", — сказал Филипоненко.

Он уточнил, что в Народной милиции регулярно находят возможность для оказания гуманитарной помощи нуждающимся.