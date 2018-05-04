Президент итальянской телекомпании Rai попала под следствие из-за растраты

РИМ, 4 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Прокуратура Рима официально уведомила в пятницу руководство государственной телерадиокомпании Италии Rai о том, что президент компании Моника Маджони находится под следствием по делу о злоупотреблении служебным положением и растрате госсредств.

Обвинения в адрес известной тележурналистки связаны с ее работой на посту руководителя новостного телеканала RaiNews24 в 2013-2015 годы. Следствие по данному делу было начато после того, как президент общественной ассоциации "Rai – всеобщее достояние" Риккардо Лагана направил в компетентные органы заявление, в котором сообщил о целом ряде нарушений, допущенных Маджони во время руководства RaiNews24.

Речь шла, в частности, о том, что журналистка за счет Rai объездила многие города Италии, представляя свою книгу об использовании СМИ террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Этот вопрос даже обсуждался в парламентской комиссии по надзору за деятельностью государственных СМИ, ряд членов которой потребовал объяснить, почему расходы на презентации книги оплачивали не автор или издатель, а гостелевидение. Примечательно, что тогда пресс-служба Rai фактически признала факт оплаты вояжей Маджони из бюджета компании, указав, что ее действия "явились элементом продвижения имиджа Rai".

В октябре 2017 года сотрудники финансовой гвардии Италии изъяли в телерадиокомпании большой объем документов, связанных с деятельностью Маджони на посту главы RaiNews24, которые поступили также в Национальное антикоррупционное ведомство.

В связи с заявлением прокуратуры Рима о следственных действиях в отношении Маджони пресс-служба Rai сообщила, что речь идет о "факте сугубо технического порядка".