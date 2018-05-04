СМИ: СБУ проводит обыски в отделах полиции Запорожья

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски в нескольких районных отделах полиции в Запорожье, сообщило в пятницу агентство УНН.

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в нескольких районных отделах полиции в Запорожье. Сейчас следственные действия продолжаются", — говорится в сообщили на сайте агентства.

Информацию об обысках подтвердили в управлении СБ Украины в Запорожской области.

"Обыски проводятся в рамках уголовного дела по статье "превышение власти или служебных полномочий", — сообщил пресс-секретарь СБ Украины в Запорожской области Сергей Левченко сайту "Общественное ТВ".