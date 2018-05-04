Байкеры и автомобилисты приурочили ко Дню Победы пробег через Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая — РИА Новости. Десятки байкеров и автомобилистов едут под красными знаменами через весь Израиль в честь предстоящего Дня Победы в Великой Отечественной войне, который в еврейском государстве отмечают как общенациональный праздник.
Стартовав от границы с Ливаном, около 60 мотоциклов и машин с сотней водителей и пассажиров должны преодолеть более 500 километров и финишировать на берегах Красного моря.
Организатор пробега, учитель физики и внук воина-фронтовика, Вахтанг Цинцадзе рассказывает, что акция проходит третий раз и, становясь традицией, собирает все больше участников, которые вливаются в колонну по мере ее продвижения по Израилю.
"Нас мало, но мы в тельняшках — таков был наш лозунг на первый пробег. Сейчас нас уже больше. Мы — это обычные граждане Израиля, которые считают своим долгом почтить память тех, кто подарил нам будущее. Мотоциклисты, автолюбители и просто ребята, у которых нет транспортных средств, но есть для них свободные места в нашем пробеге", — говорит он.
Вторая в этом году ночная репетиция парада Победы началась в 22.00 по московскому времени.
В этом году впервые в параде участвуют воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.
В состав колонны боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун" (на фото).
В военном параде, который пройдет в столице, будут задействованы более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.
В состав колонны включены танки "Армата", Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2" (на фото арктический вариант ЗРК).
На Красную площадь выедут новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" (на фото) и "Катран".
Танк Т-34-85 на репетиции военного парада на Красной площади.
В составе пешей колонны по Красной площади пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС.
Боевая машина поддержки танков "Терминатор".
Жители и гости Москвы могли вечером увидеть технику на Звенигородском шоссе, Тверской улице, на Красной Пресне и других улицах центра столицы.
Роботизированный комплекс "Уран-9".
Бронеавтомобиль "Патруль".
Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг".
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Катран".
Бронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Д".
Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ".
В связи с тренировкой парада были перекрыты участки Тверской, Моховой улиц и Охотного ряда.
Военнослужащие парадных расчетов на репетиции парада на Красной площади.
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С".
Армейский снегоход ТТМ 1901-40 на автомобиле КамАЗ.
Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2".
Армейские мотовездеходы АМ-1.
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Над мотоциклами и машинами реют красные стяги Победы, флаги Израиля и России, даже знамя советского военно-морского флота, у многих участников — георгиевские ленты. "Мы рады любым знаменам, которые желают разделить с нами этот праздник", — сказал Цинцадзе.
По пути байкеры и автомобилисты сделали остановку в местечке Латрун, между Тель-Авивом и Иерусалимом, где в стенах старого британского форта разместился танковый музей и воинские мемориалы, в том числе в честь солдат Второй мировой.
Пробег от северного города Метулы до южного Эйлата — одно из десятков мероприятий, которые в первые дни мая проходят по всему Израилю. В стране, где живут тысячи участников Великой Отечественной войны и миллионы потомков фронтовиков, День Победы празднуют не только на общественном, но и государственном уровне при поддержке центральных и местных властей. Как и в России, его отмечают 9 мая. С нынешнего года дата праздника, его статус и порядок проведения получили закрепление в специальном законе.