Киев ничего не сделал для подготовки обмена пленными, заявили в ДНР

Представители Красного Креста во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Представители Красного Креста во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Киев ничего не сделал для подготовки очередного этапа обмена пленными в Донбассе, сообщила в пятницу Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Дениса Пушилина.

"Для проработки второго этапа обмена по принципу "всех на всех", как публично заявлял (президент Украины) Петр Порошенко, Киевом не было сделано ничего. Более того, в феврале 2018 года украинская сторона выступила с абсолютно неприемлемым для республик предложением обмена по формуле "27 на 10". С января 2018 года украинская сторона не предоставила ответа ни на один из направленных республиками запросов о судьбе задержанных лиц", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

По ее словам, на встрече в Минске в начале апреля представители Киева официально заявили, что "у руководства Украины нет согласованной позиции по вопросу обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех". "Вместо этого украинская сторона продолжает затягивать процесс политическими заявлениями о необходимости включения в списки обмена граждан Украины, осужденных и отбывающих наказание в РФ, за преступления, совершенные на территории России, то есть не имеющими отношение к конфликту на Донбассе", — добавила Талакина.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года.