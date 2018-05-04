Трамп обсудил с советниками защиту выборов от "иностранного влияния"

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с советниками защиту выборов от возможного иностранного вмешательства, сообщил Белый дом.
Американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы, Москва это опровергает. По данным спецслужб США, предполагаемое "вмешательство России" не оказало влияния на подсчет голосов.
Во встрече в Белом доме участвовали генпрокурор Джефф Сешнс, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, директор национальной разведки Дэниел Коутс, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон и другие.
Белый дом вновь обещал поддержку штатам и местным властям в обеспечении безопасности выборов.
Трамп заявлял о фальсификациях на выборах в пользу его соперницы Хиллари Клинтон. С целью расследовать эти предполагаемые фальсификации он создал специальную комиссию, но она была распущена из-за нежелания штатов сотрудничать с федеральными властями. В США выборы проводят почти исключительно местные власти.