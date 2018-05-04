Россия готова изучить данные Израиля по атомной программе Ирана

ЖЕНЕВА, 4 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия тщательно изучает все заявления Израиля, готова рассматривать информацию по Ирану, если Тель-Авив ее предоставит, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"У нас очень плотный диалог с Израилем. Все, что он говорит, мы тщательно изучаем. Израиль не занимается такой бутафорией, которой сейчас занимаются США и Великобритания. Там серьезные люди. Если у них есть какая-то информация, и если они готовы ею поделиться, то, естественно, мы ее будем рассматривать", — сказал он.

По его словам, это также никак не повлияет на выполнение Россией СВПД.

"У нас есть свои варианты дальнейших действий (на случай выхода США из СВПД – ред.). Мы свои обязательства не нарушаем", — подчеркнул Ермаков.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.