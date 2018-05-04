В Австрии задержали трех выходцев из Ирака по подозрению в членстве в ИГ*

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Австрийский спецназ задержал трех предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в австрийском городе Юденбург (земля Штирия), сообщает газета Kronen Zeitung.

Отмечается, что бойцы спецподразделения "Кобра" провели обыски в общежитии для беженцев в четверг вечером. В ходе операции задержаны трое выходцев из Ирака. По данным газеты, возраст подозреваемых около 20 лет, все они прибыли в Австрию в качестве беженцев.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, проводится расследование.

*Террористическая организация, запрещенная в России