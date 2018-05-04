Железняк прокомментировал планы по созданию базы НАТО в Албании

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Поддержка со стороны США строительства военной базы НАТО в Албании способствует развитию нового конфликта на Балканском полуострове, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").
"Прямая военная поддержка и потакание со стороны США, НАТО и Евросоюза крайне агрессивным планам албанцев только усиливает напряжение на Балканах и чревато развязыванием нового конфликта", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Депутат также добавил, что в условиях, когда США и их союзники по НАТО сделали противоправное нанесение ракетно-бомбовых ударов "опасной практикой" международного поведения, Сербия, в полной мере на себе испытавшая эти методы, не может успешно отстаивать Косово и другие свои национальные интересы, не обладая мощным военным потенциалом.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.