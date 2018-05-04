Железняк прокомментировал планы по созданию базы НАТО в Албании

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Поддержка со стороны США строительства военной базы НАТО в Албании способствует развитию нового конфликта на Балканском полуострове, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").

Ранее министр обороны Албании Олта Джачка сообщила, что Албания предложила НАТО создать военно-морскую базу в своей части Адриатического моря. По словам Джачка, она провела разговор с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, в ходе которого "выразила обеспокоенность активностью России, Китая, Ирана и Турции" в Балканcком регионе. Джачка уточнила, что предложила Мэттису создать военно-морскую базу в албанской части Адриатики, которой бы руководили Вашингтон и Тирана, и которая была бы "под крылом НАТО".

"Прямая военная поддержка и потакание со стороны США, НАТО и Евросоюза крайне агрессивным планам албанцев только усиливает напряжение на Балканах и чревато развязыванием нового конфликта", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению Железняка, военная поддержка и политико-дипломатическое прикрытие со стороны США, НАТО и Евросоюза "великоалбанскому проекту" по переделу европейских границ имеет много общего с ситуацией в Европе накануне Второй мировой войны, когда Великобритания, проводя политику умиротворения нацистской Германии, фактически подтолкнула Гитлера к войне.

Депутат также добавил, что в условиях, когда США и их союзники по НАТО сделали противоправное нанесение ракетно-бомбовых ударов "опасной практикой" международного поведения, Сербия, в полной мере на себе испытавшая эти методы, не может успешно отстаивать Косово и другие свои национальные интересы, не обладая мощным военным потенциалом.

"Качественное усиление уровня военно-технического сотрудничества Сербии с Россией, а также со странами ОДКБ, является надежной базой для создания оборонного потенциала Сербии, способного надежно защитить территориальную целостность страны и обеспечить безопасность сербского народа в регионе", — подчеркнул парламентарий.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.