Молдавия выступила против участия российских военных в параде в Тирасполе

КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии заявило, что выступает против участия российских военных в параде Победы в Приднестровье.
"В связи с подготовкой властей Тирасполя к военному параду по случаю праздника 9 мая, в котором примет участие российский контингент Оперативной группы российский войск (ОГРВ)… МИДЕИ сообщает, что не одобряет решение и отношение военного штаба ОГРВ и призывает власти Российской Федерации отказаться от военных действий, демонстрирующих вызывающий характер по отношению к конституциональности Республики Молдавия", — сообщили в пресс-службе ведомства.
"Подобные действия грубо подрывают суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова. МИДЕИ… снова подчеркивает позицию молдавских властей о необходимости вывода российских военных сил с территории страны", — заявили в ведомстве.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.