Молдавия выступила против участия российских военных в параде в Тирасполе

КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии заявило, что выступает против участия российских военных в параде Победы в Приднестровье.

В непризнанном Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Ранее военнослужащие ОГРВ начали тренировки для участия в военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Тирасполе 9 мая.

"В связи с подготовкой властей Тирасполя к военному параду по случаю праздника 9 мая, в котором примет участие российский контингент Оперативной группы российский войск (ОГРВ)… МИДЕИ сообщает, что не одобряет решение и отношение военного штаба ОГРВ и призывает власти Российской Федерации отказаться от военных действий, демонстрирующих вызывающий характер по отношению к конституциональности Республики Молдавия", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство утверждает, что участие ОГРВ в параде может нести риски "процессу приднестровского урегулирования" и "укреплению доверия между берегами Днестра".

"Подобные действия грубо подрывают суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова. МИДЕИ… снова подчеркивает позицию молдавских властей о необходимости вывода российских военных сил с территории страны", — заявили в ведомстве.

В июле прошлого года парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе с территории Приднестровья российских военных, входящих в миротворческий контингент. Авторы документа призвали преобразовать российскую миротворческую миссию в гражданскую, под международными мандатом. Премьер-министр Молдавии Павел Филип, выступая 22 сентября с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, потребовал вывода российских войск из Приднестровья. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал такие призывы упражнениями в дипломатическом искусстве, которые не несут конструктива.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.