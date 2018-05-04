Президент Сербии приедет в Москву на парад Победы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич планирует посетить Россию и присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая, в преддверии мероприятия сербский лидер намерен провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения региональных вопросов.

"В мире модно говорить об окончании Первой и Второй мировых войн. Здесь речь идет о великой победе над фашизмом, а в России — о победе в Отечественной войне. Это огромная и великая победа для сербского народа, который оказался среди более всего пострадавших в мире. Насколько мы могли своими малыми, но не незначительными в смысле боеспособности силами, мы внесли свой вклад в победу над величайшим злом в мире", — цитирует слова Вучича агентство Танюг.

Говоря о повестке встречи с Путиным, Вучич отметил, что рассчитывает обсудить региональную тематику. "Ожидаю, что будем разговаривать обо всех важных политических и региональных темах. В мировых темах я не собеседник… Вмешиваться в мировые вопросы не умею и не могу, и не заинтересован. У нас раньше были лидеры, которые хотели заниматься всем на свете, а я хочу заниматься своей страной, и чтобы мы были как можно успешнее", — сказал он.

Президент Сербии также добавил, что ожидает дальнейшего увеличения объемов российско-сербского товарооборота.