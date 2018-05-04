МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в нынешних условиях бессмысленно требовать от киевских властей наказания виновных в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
"Второго мая исполнилось четыре года с момента кровавых событий 2014 года, когда в результате атаки украинских радикалов в одесском доме профсоюзов сгорели заживо и пострадали сотни людей. Виновные в ужасающей трагедии, которая по-настоящему потрясла мир, до сих пор не понесли наказание", — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, несмотря на призывы международных организаций, правозащитных неправительственных организаций провести тщательное расследование случившегося, Киев "упорно покрывает его зачинщиков и исполнителей".
"Понятно, что в таких условиях уже бессмысленно требовать от руководства этого государства (Украины — ред.) найти и покарать виновных в одесской трагедии, тем более, что западные кураторы этого государства (Украины — ред.), которые так сильно беспокоятся о правах человека в других странах, в этом случае будто просто не хотят ничего замечать", — добавила Захарова.