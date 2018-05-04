На Украине возбудили дело из-за потасовки со стрельбой в горсовете

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Полиция Днепропетровской области Украины возбудила уголовное дело из-за потасовки со стрельбой в Никопольском горсовете, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила пресс-служба ведомства.
По версии полиции, в пятницу утром во время внеочередной сессии Никопольского городского совета между депутатами и радикалами возникла потасовка, в результате которой "один из мужчин произвел несколько выстрелов вверх из оружия, никто из присутствующих не пострадал".
"Следственным отделом Никопольского отдела полиции внесены сведения в единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по статье 293 (групповое нарушение общественного порядка) и части четвертой статьи 296 (хулиганство) УК Украины", — говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа.