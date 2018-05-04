ДНР назвала обвинения Киева в обстреле Майорска провокацией

ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Заявление Киева о якобы обстреле подконтрольного украинским силовикам Майорска — очередная провокация и попытка оправдать обстрелы украинскими силовиками из тяжелой артиллерии жилых кварталов самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в пятницу РИА Новости в оперативном командовании ДНР.

Ранее пресс-служба украинской полиции сообщила о ночном обстреле ополченцами подконтрольного украинским силовикам Майорска в Донецкой области, в результате которого повреждены несколько жилых домов.

"Украинские силовики со вчерашнего вечера вели огонь по окрестностям Горловки, утром применили по жилым кварталам артиллерию 122 миллиметра, танки и миномёты", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, по окрестностям Горловки было выпущено более 40 мин и снарядов.

"Заявления об обстрелах якобы с нашей стороны расцениваем как попытку оправдать удары со стороны ВСУ по нашей территории. Не исключаем и провокации со стороны силовиков с нанесением удара по подконтрольной им территории для обвинения ДНР в срыве минских соглашений", — добавили в оперативном командовании республики.

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