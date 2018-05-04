Россия выполняет свои обязательства по иранской ядерной сделке, заявил МИД

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия продолжает выполнять свои обязательства в рамках соглашения по иранской ядерной программе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия продолжает выполнять свои обязательства по данному документу и будет придерживаться этой принципиальной линии, пока остальные участники действуют в соответствии с условиями договоренности и резолюции СБ ООН 2231", — заявила она во время брифинга.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.