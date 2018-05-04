Москва против участия США в создании армии Косово, заявили в МИД

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. США оказывают помощь Косово в создании полноценной армии, это нарушает международное право и безответственно для безопасности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По появившимся сообщениям, американский и турецкий контингенты в составе сил для Косово с задействованием военной базы "Бондстил" в нарушение предусмотренного резолюцией 1244 мандата сил для Косово оказывают помощь приштинским властям в создании полноценной армии", — сказала Захарова на брифинге.

"Как и прежде, исходим из того, что создание косовской армии нарушает международное право, так как противоречит резолюции 1244 СБ ООН. Данный документ предусматривает военное присутствие исключительно на основе мандата СБ Организации (Объединенных Наций – ред.)", — добавила дипломат.

Кроме того, подчеркнула дипломат, "подобный шаг был бы крайне безответственным с точки зрения безопасности в регионе и на европейском континенте в целом".

Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи ранее заявил о планах по созданию полноценных вооруженных сил Косово в сотрудничестве с НАТО и США.