Москва выступает за решение проблем Армении на основе конституции

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия выступает за решение внутренних проблем Армении на основе конституции и в правовом поле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На данный момент ситуация в Ереване и в целом в стране в определенной мере стабилизировалась. Мы со своей стороны неоднократно отмечали, что выступаем за решение существующих в братской Армении внутренних проблем на основе конституции страны, в правовом поле, через конструктивный диалог между различными политическими силами республики", — заявила она на брифинге в четверг.

Она добавила, что Москва "неизменно нацелена на продолжение совместной с армянскими коллегами работы по развитию и укреплению нашего союзнического взаимодействия и интеграционного сотрудничества".

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.