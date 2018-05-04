Украинский депутат, облитый кефиром, устроил стрельбу в горсовете Никополя

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. На сессии горсовета в Никополе (Днепропетровская область) произошла стрельба — ее открыл депутат, которого представители "Правого сектора"* облили кефиром. Об этом сообщает местное интернет-издание Nikopolnews.net.
"Сегодня активисты тоже пришли в сессионный зал. <…> Практически в самом начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора"*, в зале начались потасовки. По словам очевидцев, протестующие надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого прозвучали два выстрела", — пишет издание.
В Никополе на сессии горсовета стреляли. Полно полицииhttps://t.co/cdBHxXfiOe pic.twitter.com/YfeJFlcQy6— Говорящий Никополь (@newsnikopol) 4 мая 2018 г.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.