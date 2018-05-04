Украинский депутат, облитый кефиром, устроил стрельбу в горсовете Никополя

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. На сессии горсовета в Никополе (Днепропетровская область) произошла стрельба — ее открыл депутат, которого представители "Правого сектора"* облили кефиром. Об этом сообщает местное интернет-издание Nikopolnews.net.

На внеочередной сессии Никопольского горсовета депутаты планировали рассмотреть множество важных вопросов, которые не удалось обсудить 27 апреля, когда сессию сорвали активисты. Причиной скандала стал отказ депутатов рассматривать состав недавно избранного Общественного совета.

"Сегодня активисты тоже пришли в сессионный зал. <…> Практически в самом начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора"*, в зале начались потасовки. По словам очевидцев, протестующие надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого прозвучали два выстрела", — пишет издание.

​

По данным Nikopolnews.net, один выстрел был в потолок, второй — в сторону активистов, стрелял депутат Рыбаков. "Это нам подтвердил начальник полиции Евгений Кравцов, и это видно на фото. К счастью, никто не пострадал. В стене и потолке остались следы от пуль. Сейчас в зале и на улице перед исполкомом много полиции. Правоохранители разбираются", — говорится в статье.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.