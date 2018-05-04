Китай сделал США представление в связи с мерами в отношении компании ZTE

ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Китай сделал США строгое представление в связи с принятыми мерами в отношении китайской компании ZTE Corporation, говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства коммерции КНР.

Ранее власти США запретили американским компаниям продавать китайской ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. Китайская компания назвала это решение несправедливым и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права.

"Во время переговоров по торгово-экономическим вопросам между представителями Китая и американской делегацией 3-4 мая, КНР сделала США строгое представление в связи с делом компании ZTE", — говорится в заявлении минкоммерции КНР.

Китайское ведомство сообщает, что "американская сторона заявила, что в США серьезно относятся к представлению Китая и позиция китайской стороны будет доложена президенту США Дональду Трампу".

Переговоры США и КНР по торговле прошли в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавил премьер Госсовета КНР Лю Хэ.