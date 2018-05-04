В столовой президентской резиденции Южной Кореи появилась лапша из КНДР

Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото

Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сотрудники южнокорейской президентской резиденции смогут попробовать в столовой северокорейскую гречневую лапшу "пхёньянский нэнмён", ставшую популярной после межкорейского саммита, сообщается в Twitter резиденции.

Отмечается, что лапша "нэнмён", которая есть и в Южной Корее, готовится специально по северокорейскому рецепту.

"Бульон для блюда варят повара резиденции Чхонвадэ ("Дом с голубой черепицей"), а сама лапша сделана из 100% гречневой муки", — говорится в посте.

Холодная гречневая лапша "нэнмён", которую привез лидер КНДР, председатель Госсовета Ким Чен Ын на межкорейский саммит, произвела впечатление на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и стала обсуждаемой темой по всей стране.

По традиции в Корее совместное поедание лапши "нэнмён", название которой переводится как "холодная лапша", символически означает примирение, потепление отношений между сторонами, а значит — конец "холодным" отношениям между двумя государствами.