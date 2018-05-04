МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Суд кишиневского сектора Центр обязал бывшего министра транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии Юрия Киринчука извиниться за оскорбительные слова в адрес русского народа. Об этом сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на судебную инстанцию.

В октябре 2016 года Киринчук опубликовал в своем блоге запись, в которой назвал русских "лентяями и пьяницами". Это высказывание осудили в российском посольстве в Молдавии, в Совете по недискриминации, а также в Ассоциации русскоязычных журналистов. Гражданские активисты подали на Киринчука в суд.

Заседание было публичным. Ответчик в суд не явился. Инстанция постановила, что Киринчук должен публично извиниться перед русскими "за дискриминационную по этническому критерию речь".

Экс-министр может опротестовать вердикт в течение 30 дней.

Ранее Киринчук был фигурантом еще одного судебного разбирательства. Летом 2017 года кишиневский суд приговорил его к условному сроку по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением.