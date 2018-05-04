Интенсивность взрывов на арсенале в Балаклее снизилась, сообщили на Украине

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Четыре очага тления наблюдаются на утро пятницы в городе Балаклея на технической территории военного арсенала минобороны в Харьковской области, интенсивность взрывов снизилась, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров, сообщает в пятницу госслужба Украины по ЧС.

В четверг Минобороны Украины сообщило, что на технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, в результате возгорания сухой травы начался пожар. Отмечалось, что площадь возгорания составила 35 га.

"Ограничено движение всех видов транспорта в 10-километровой зоне вокруг Балаклеи. Движение железнодорожного транспорта на станции "Балаклея" приостановлено, введен временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км. По состоянию на 7 часов (время совпадает с мск — ред.) 4 мая ситуация контролируемая, наблюдается тление четырех отдельных очагов. Интенсивность взрывов снизилась", — говорится в сообщении на сайте госслужбы.

Сообщается, что подразделения госслужбы по ЧС осуществляют заправку водой четырех пожарных танков, которые продолжают тушение в пределах технической территории, авиация тушит отдельные очаги на территории арсенала.

По данным госслужбы, в районе ЧП местные власти развернули семь эвакуационных пунктов, по собственному желанию эвакуированы 246 граждан.

По данным минобороны Украины, к ночи на арсенале завершились работы по локализации пожара, на данном участке наблюдаются одиночные взрывы, угрозы хранилищам боеприпасов нет.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать.