ЛНР обвинила Киев в намеренной дестабилизации обстановки в Донбассе

ЛУГАНСК, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил командование военной операцией в Донбассе со стороны Киева в намеренной дестабилизации обстановки у линии соприкосновения.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Ранее в ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны ВСУ за минувшие сутки, вследствие которых погиб один ополченец и был поврежден жилой дом.

"Обстановка на линии боевого соприкосновения обостряется. Командование операции Объединенных сил нацелено на дальнейшую дестабилизацию обстановки", — заявил Марочко журналистам.

Он уточнил, что с начала операции Объединенных сил украинские силовики демонстрируют агрессивные намерения и увеличивают интенсивность обстрелов, сосредотачивая усилия на Светлодарском направлении.