Пушков прокомментировал сообщение о выпуске яда А230 в Чехии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Данные о производстве и хранении нервно-паралитического вещества А230 в Чехии являются мощным ударом по версии Лондона о причастности России к отравлению в английском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее президент Чехии Милош Земан со ссылкой на данные гражданской контрразведки и военной разведки сообщил, что нервно-паралитическое вещество А230 в ноябре 2017 года в небольшом количестве было произведено в НИИ минобороны Чехии в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили. "Военная разведка говорит, что яд А230 именуется "Новичок". СБИ говорит, что яд А230 не называется "Новичком", а "Новичок" – это А234", — подчеркнул президент Чехии.

Ранее МИД РФ сообщал о том, что химвещество, которым, как утверждает Лондон, были отравлены Скрипали и которое в Британии называют "Новичок", в прошлом, возможно, производилось или складировалось на территории Чехии. Земан в конце марта дал поручение Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведка) проверить данное сообщение. В конце апреля президент получил доклад СБИ на эту тему.

"Вон оно как! "Новичок" производился и хранился в Чехии — в "незначительных количествах". Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, так как от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится", — написал Пушков в своем аккаунте в Twitter

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.