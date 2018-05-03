Пушков прокомментировал сообщение о выпуске яда А230 в Чехии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Данные о производстве и хранении нервно-паралитического вещества А230 в Чехии являются мощным ударом по версии Лондона о причастности России к отравлению в английском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее МИД РФ сообщал о том, что химвещество, которым, как утверждает Лондон, были отравлены Скрипали и которое в Британии называют "Новичок", в прошлом, возможно, производилось или складировалось на территории Чехии. Земан в конце марта дал поручение Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведка) проверить данное сообщение. В конце апреля президент получил доклад СБИ на эту тему.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.