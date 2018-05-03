В ЛНР восстановили танк времен ВОВ, поврежденный при артобстреле

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Участвовавший в Великой Отечественной войне и готовящийся к участию в параде Победы в Луганске танк Т-34, поврежденный при артобстреле территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны украинских силовиков, восстановлен, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в Народной милиции заявили, что украинские силовики обстреляли из артиллерии район расположения военной техники, которую готовили для участия в параде ко дню Победы. В результате обстрела был поврежден готовящийся к участию в параде Победы в Луганске танк Т-34 времен ВОВ.

"Силами ремонтных подразделений ЛНР за полторы недели был полностью восстановлен танк Т-34, который пострадал в результате вражеского обстрела со стороны ВСУ", — заявил Марочко.

Он уточнил, что танк после восстановления прошел проверку на стабильность работы системы и уже принял участие в репетиции парада Победы в Луганске.