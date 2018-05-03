Госдеп прокомментировал убийство палестинского журналиста

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в четверг отказалась осудить убийство палестинского журналиста в Израиле.

Журналист Ясер Муртаджа погиб в начале апреля в секторе Газа. По данным палестинской стороны, он погиб от пулевого ранения, снимая массовые протесты, против участников которых израильтяне применяли огнестрельное оружие. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обвинил журналиста в принадлежности к группировке боевиков и сборе разведывательной информации с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Выступая в четверг на брифинге с заявлением по случаю Всемирного дня свободы прессы, Науэрт упомянула случаи гибели журналистов в России, Словакии, Мексике, Афганистане и на Мальте и призвала власти этих стран расследовать эти преступления. Присутствовавшие в зале журналисты спросили, готова ли она осудить гибель журналиста в Израиле.

"Мы всегда огорчены гибелью людей. Но что касается Израиля, то главный вопрос в том, что насилие должно прекратиться. Мы понимаем, что у Израиля есть право на самооборону. Мы в госдепартаменте и в администрации (США) очень твердо отстаиваем права и важность свободной прессы", — заявила Науэрт на брифинге.

Когда представители СМИ указали ей на то, что погибший журналист ни в какой форме не угрожал израильским солдатам, Науэрт заявила, что не будет вмешиваться в расследование, которое проводят власти Израиля, и переадресовала все дальнейшие вопросы к ним.

Израиль является главным союзником США на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что приветствовали власти Израиля и осудили палестинцы и многие арабские страны.