В Саудовской Аравии обсуждают, разрешить ли женщинам играть в футбол

ДОХА, 3 мая — РИА Новости. Депутат Меджлис аш-Шура (Консультативного совета) Саудовской Аравии Икбаль Дирндери потребовала от четырех известных саудовских футбольных клубов создать аналогичные женские футбольные клубы, чтобы сформировать сильнейшие женские сборные по футболу в мире, сообщил новостной портал "Хабр Аджиль".

Депутат обратилась к футбольным клубам "Хиляль", "Наср", Иттихад" и "Аль-Ахли" с предложением создать женские футбольные клубы под такими же названиями, чтобы "в Саудовской Аравии появилась женская футбольная команда, которая бы участвовала в турнирах и чемпионатах на мировом уровне, и в будущем уровень женских команд поднялся до того, чтобы стать лучшими мировыми командами".

После смены в прошлом году наследного принца Саудовской Аравии на молодого сына короля Мухаммеда бен Салмана в ультраконсервативном королевстве начались стремительные преобразования, которые затронули все сферы жизни, а также положение женщин. Так, в прошлом году саудовский король издал указ, отменяющий запрет на вождение автомобилей женщинами, который вступит в силу в июне этого года. Кроме того, женщинам разрешили посещать стадионы во время проведения спортивных соревнований.