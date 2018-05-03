В Гетеборге тестируют автобус без водителя

СТОКГОЛЬМ, 3 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Во втором по величине городе Швеции Гетеборге началось тестирование автобуса, работающего на электрической тяге и не требующего водителя за рулем, говорится в сообщении для прессы шведского научно-исследовательского института RISE Viktoria.

Институт RISE Viktoria взял на себя руководство проектом.

"Автобус будет ходить по определенному маршруту в период с 3 мая по 1 июня", — отмечается в сообщении.

Как пояснил РИА Новости научный руководитель проекта Биргер Лёфгрен, маршрут автобуса будет проходить по территории кампуса гетеборгского высшего технологического института имени Чальмерса от главного входа до библиотеки, что составляет 1,2 километра в одну сторону. Планируется, что тестирование продолжится в микрорайоне Гетеборга Линдхольмен, расположенном на острове Хисинген и известном как место расположения различных научных центров. Сам проект, по словам собеседника РИА Новости, стал продуктом сотрудничества научных организацией, шведских властей и промышленных компаний.

Производителем автобуса является французская компания Navya. Автобус рассчитан на 14 пассажиров. На время тестирования в нем будет находиться водитель.

Проект считается вторым по счету для Швеции. Ранее в январе подобные автобусы начали тестироваться в стокгольмском микрорайоне Чиста.

Транспортное управление Швеции занимается выдачей разрешений на тестирование транспорта без водителя с 1 июля 2017 года.