Страны ЕС провели в Риме консультации с Ираном по региональной тематике

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Политические консультации с участием Ирана, ЕС и ряда европейских стран, посвященные региону и ситуации в Йемене, прошли в четверг в Риме, стороны договорились встретиться еще раз в таком же формате в Брюсселе, сообщила в четверг внешнеполитическая служба ЕС.
Иранскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Хоссейн Джабер Ансари.
Это вторые по счету переговоры в таком формате после встречи на полях мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2018 года.
Ранее сообщалось, что среди стран ЕС идет обсуждение возможного расширения санкций против Ирана в связи с его политикой в Сирии. Это связано с позицией США, которые хотят внести изменения в сделку с Ираном по ядерной программе или вообще из нее выйти. ЕС подчеркивает значимость сохранения контактов с Тегераном как по вопросам ядерной сделки, выступая за ее сохранение, так и по ситуации в регионе.