В США прокомментировали возможное освобождение американских граждан в КНДР

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. США расценят как акт доброй воли освобождение американских граждан в КНДР, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на фоне слухов о возможном освобождении американцев перед саммитом Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

"Конечно, это было бы невероятным шагом, демонстрацией доброй воли перед саммитом и перед обсуждениями с Северной Кореей", — сказала Сандерс в эфире Fox News, комментируя возможность освобождения заключенных. Она отказалась от дальнейших комментариев.

Экс-мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Рудольф Джулиани ранее заявил, что КНДР освободит в четверг трех американских граждан. Намекнул на подобную возможность и президент США Дональд Трамп в своем Twitter.