ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что США обеспокоены действиями Китая на островах в Южно-Китайском море.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах, которые находятся на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море.

Уайт отметила, что США "обеспокоены милитаризацией этих островов".

"Китай должен понять, что они получают выгоду от свободы навигации в море. Мы продолжим проводить наши операции и хотим убедиться, что китайцы понимают, что они не могут и не должны быть враждебными", — добавила она.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.