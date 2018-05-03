Евродепутат внес поправку о приостановке новой финансовой помощи Украине

БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутат ЕП от Франции Жан-Люк Шаффхаузер предложил внести в проект обсуждаемого в комитете по иностранным делам документа о предоставлении Киеву новой макрофинансовой помощи поправку о приостановке этой помощи, увязав выделение средств с выполнением Украиной ряда мер по реализации минских договоренностей, свидетельствует размещенный в базе данных проект.

Еврокомиссия предложила в начале марта новую, четвертую программу макрофинансовой помощи стране общим объемом до 1 миллиарда евро. Совет ЕС и Европарламент должны согласовать устраивающий обе стороны текст документа, который будет вынесен на одобрение отдельно ЕП и Советом. Как ожидается, комитеты Европарламента по иностранным делам и по международной торговле 16-17 мая проголосуют по данному проекту.

В настоящее время в рамках комитета по иностранным делам ЕП проходит обсуждение проект заключения по этому вопросу. Согласно документу, размещенному в базе данных парламента, член парламентской фракции "Европа наций и свобод" Жан-Люк Шаффхаузер предложил внести поправку, заменив в названии документа — "Предложение по решению ЕП и Совета ЕС о предоставлении дальнейшей макрофинансовой помощи Украине" — словосочетание "предоставлении дальнейшей" на "приостановку" помощи.

При этом в другой предложенной к документу поправке евродепутат предлагает увязать возобновление этой помощи с выполнением Киевом ряда условий, в том числе связанных с минскими соглашениями.

"Макрофинансовая помощь может быть восстановлена после принятия Украиной законодательных актов, в том числе конституционных поправок, которые сделают возможным выполнение пунктов 4-8 пакета мер по реализации минских договоренностей, как часть конструктивного диалога с де-факто властями в Донецке и Луганске", — указано в поправке.

Кроме того, депутат предлагает установить в качестве условия "привлечение к ответственности виновных в политически мотивированных убийствах Олеся Бузины и Павла Шеремета, а также массовых убийств в Киеве и Одессе в феврале и мае 2014 года" и роспуск "специальных батальонов", "корпуса добровольцев" и "других военизированных формирований, оказывающих постоянное вооруженное давление на учреждения, включая суды".

Ранее сообщалось, что европарламентарии обсуждают рекомендацию обусловить предоставление Украине средств в рамках нового пакета макрофинансовой помощи требованием создать систему проверки имущественных деклараций чиновников и данных о бенефициарах компаний.