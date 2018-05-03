В Бишкеке на ипподроме обнаружили противотанковую мину

БИШКЕК, 3 мая – РИА Новости. Противотанковую мину без запала обнаружили на территории ипподрома в столице Киргизии Бишкеке, она не представляла угрозы посетителям, сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

По данным сотрудников ведомства, в четверг в дежурную службу Бишкека поступило сообщение о найденном возле ворот ипподрома подозрительном предмете. "На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД и ГКНБ, территория ипподрома была оцеплена", — говорится в сообщении.

В ходе тщательного осмотра подозрительно предмета специалисты ГКНБ установили, что он является "заржавевшей противотанковой миной без запала, не пригодной к использованию", отметили в пресс-центре.

"Каких-либо других подозрительных предметов и взрывных устройств не обнаружено. В настоящее время обнаруженный боеприпас увезен на полигон для уничтожения", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся "соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по выяснению всех обстоятельств, связанных с обнаруженным боеприпасом", добавили в ведомстве.