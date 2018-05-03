Киев провоцирует напряженность в Донбассе, заявил Лукашевич

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (29)

Женщина у окна жилого дома в центре города Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото

Женщина у окна жилого дома в центре города Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото

ВЕНА, 3 мая – РИА Новости. Украинские силовики провоцируют напряженность в Донбассе, наращивают обстрелы жилых районов, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Наблюдаем эскалацию напряженности в Донбассе. Киевские силовики наращивают обстрелы жилых районов, гражданской инфраструктуры. Открывают огонь не только в темное время суток, но уже и днем. Применяются танки, минометы, гранатометы", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он подчеркнул, что Киев не соблюдает режим прекращения огня ни на одном из участков отведения сил, при этом ВСУ игнорируют готовность ополченцев к отводу сил в Станице Луганской.

"Киев провоцирует напряженность в Донбассе, наращивает силы. СММ подтверждает занятие силовиками района разведения Золотое, где зафиксированы военные позиции ВСУ, бункеры, блиндажи, траншеи, минные поля, вооруженные солдаты и военная техника", — добавил постпред.