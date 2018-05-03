Латвийский активист заподозрил Facebook в сговоре с властями

РИГА, 3 мая – РИА Новости. Лидера латвийского "Объединения против нацизма" Яниса Кузинса опять заблокировал Facebook, общественник связывает этот бан с продвижением акции "Бессмертный полк" в Юрмале и жалобой на секретаря Минюста Яниса Иесалниекса, сообщает Sputnik Латвия.

В ходе визита в США президент Латвии Раймондс Вейонис мог договориться с руководством Facebook о контроле над тем, как в латвийском сегменте социальной сети распространяется информация о политических акциях, рассказал Кузинс.

"Бессмертный полк", конечно же, всегда воспринимается как политическая акция, привязанная к определенным политическим силам", — подчеркнул Кузинс.

Facebook уже блокировал страницу Кузинса, после того как общественник подал жалобу на парламентского секретаря министерства юстиции Яниса Иесалниекса, который в резкой форме призвал русскоязычных, несогласных с реформой школ, уезжать в Россию.

Ранее Кузинс сообщил, что в Юрмале учителям русских школ приходится подписывать договоры о лояльности с обязательством не проводить "никаких пророссийских конкурсов и праздников". В частности, объявлялось нежелательным участие в акции "Бессмертный полк".

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