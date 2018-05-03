В ЛНР заявили о более 120 нарушениях "пасхального перемирия" за месяц

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что с 30 марта по 30 апреля зафиксировали более 120 нарушений "пасхального перемирия" со стороны украинских силовиков.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие.

"В период с 30 марта по 30 апреля 2018 года вооруженные силы Украины 121 раз нарушали режим прекращения огня, что подтверждено в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ", — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК в Telegram-канале от 3 мая.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, по территории республики со стороны силовиков применялись артиллерийские системы калибрами 152 и 122 миллиметра, минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, БМП/БТР, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Зафиксированы повреждения четырех жилых домов и одного объекта гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.