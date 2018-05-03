Порошенко пообещал разместить у себя фанатов, приехавших на Лигу чемпионов

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Петр Порошенко пообещал разместить у себя дома нескольких болельщиков, приехавших в Киев на финал Лиги чемпионов.

"Нам поступает большое количество звонков от партнеров Украины со всего мира, не только из Европы. Сегодня невозможно найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома", — сказал Порошенко во время встречи с исполнительным директором УЕФА Events SA Мартином Калленом, которая транслировалась в прямом эфире на странице Порошенко в Facebook.

Глава государства также отметил, что страна серьезно подошла к организации мероприятия.

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский", на стадионе "Динамо" имени Лобановского 24 мая пройдет финал женской Лиги чемпионов.