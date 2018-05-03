Премьер Испании прокомментировал заявление группировки ЭТА о самороспуске

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что объявление баскской террористической организации ЭТА о самороспуске не освобождает группировку от ответственности за совершенные преступления, сообщает телеканал RTVE.

"Чтобы ЭТА ни делала, (группировка) не найдет никаких лазеек, чтобы избежать наказания за свои преступления. ЭТА может объявить о самороспуске, но их преступления не исчезнут, как и попытки правосудия преследовать их и наказать", — заявил Рахой.

По словам испанского премьера, вся деятельность ЭТА была "громким и бесповоротным провалом".

"Послание Мариано Рахоя ясное и полное. Ничего, что ЭТА сказала бы или сделала не изменит антитеррористическую позицию правительства. Можно лишь применять закон, безнаказанности быть не может", — отметил в Twitter министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо.

В минувшую среду стало известно, что представители ЭТА объявили о роспуске своих структур и полном прекращении деятельности.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали более 800 человек. В 2011 году ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.

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