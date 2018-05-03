В ЛНР заявили, что открывать новый КПП в районе Золотого небезопасно

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Открывать пункт пропуска через линию соприкосновения в Донбассе небезопасно, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
"Кощунственно звучат слова Сергея Наева (глава Объединенных сил Украины Сергей Наев — ред.), прозвучавшие вчера на брифинге, о том, что они готовы открыть автомобильное сообщение на данном участке… это крайне небезопасно, поскольку там ведется активное минирование местности военнослужащими ВСУ", — заявил Марочко.
Он уточнил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.