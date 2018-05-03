В ЛНР заявили, что открывать новый КПП в районе Золотого небезопасно

Люди на КПП Станица Луганская в Донбассе. Архивное фото

Люди на КПП Станица Луганская в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Открывать пункт пропуска через линию соприкосновения в Донбассе небезопасно, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

Ранее по решению украинских властей в Донбассе был введен пропускной режим. Въехать или выехать из ЛНР и ДНР можно только по спецпропускам через специальные пропускные пункты. При этом Киев прекратил работу большей части пунктов, на нескольких оставшихся скапливаются большие очереди. Наблюдатели ОБСЕ ранее заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе, призывали Киев снять ее. Снятие блокады ─ один из обязательных пунктов подписанного контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе комплекса мер.

"Кощунственно звучат слова Сергея Наева (глава Объединенных сил Украины Сергей Наев — ред.), прозвучавшие вчера на брифинге, о том, что они готовы открыть автомобильное сообщение на данном участке… это крайне небезопасно, поскольку там ведется активное минирование местности военнослужащими ВСУ", — заявил Марочко.

Он уточнил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.