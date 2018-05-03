Мадуро рассчитывает на поддержку шести миллионов избирателей

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассчитывает, что на предстоящих выборах главы государства за него проголосуют 6 миллионов избирателей, заявил первый вице-президент Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Такой вывод был сделан на основе данных о желающих записаться в ряды Единой социалистической партии Венесуэлы, объяснил Кабельо. На сегодняшний день эта цифра составляет более 6 миллионов 300 тысяч людей, эта цифра обеспечила бы уверенную победу Мадуро.

Регистрация желающих началась 17 февраля 2018 года и проходила по всей Венесуэле. Цель кампании была привлечь военных и граждан старше 15 лет в члены социалистической партии.

"Эти выборы нужно выиграть заранее и мы выигрываем их с сегодняшнего дня, месяц назад, три месяца назад, которые мы работаем", — сказал Кабельо на пресс-конференции в Каракасе.

Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.