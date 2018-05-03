В Молдавии рассчитывают на активность ЕС в приднестровском урегулировании

БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Кишинев рассчитывает на активное участие ЕС в приднестровском урегулировании, заявил в четверг в Брюсселе премьер Молдавии Павел Филип.
"Что касается приднестровской проблемы, мы продолжаем рассчитывать на активную роль ЕС, благодарим за оказанную поддержку в переговорах, это позволяет нам восстановить доверие в этом процессе", — сказал он на совместной с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации. Его выступление переводилось на несколько рабочих языков ЕС.
ЕС, со своей стороны, подтвердил готовность оказывать поддержку приднестровскому урегулированию в формате "5+2" в координации с международными партнерами.
Формат "5+2" включает Молдавию, Приднестровье, ОБСЕ, Россию, Украину и наблюдателей от США и ЕС.
"ЕС отметил важность добросовестного выполнения соглашений, достигнутых в прошлом году, призвал Молдавию разработать общее внутреннее видение процесса урегулирования и подтвердил готовность ЕС оказывать помощь и поддержку в координации со всеми соответствующими международными партнерами", — указано в заявлении.
В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.