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В Белоруссии заработала "полевая почта" для поздравлений с Днем Победы

13:4003.05.2018
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© РИА Новости / Егор ЕремовПерейти в фотобанкАкция Бессмертный полк в Белоруссии. Архивное фотоАкция Бессмертный полк в Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Егор Еремов
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МИНСК, 3 мая – РИА Новости. "Полевая почта" Sputnik Беларусь развернулась в Музее Великой Отечественной войны в Минске. Она будет работать на протяжении недели — с 2 по 9 мая. Любой посетитель музея может написать несколько слов ко Дню Победы на стилизованной открытке, которую Sputnik бесплатно доставит в любую страну.

Акция на Белорусском вокзале. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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На площади Белорусского вокзала в Москве 9 мая пройдет акция "Песни Победы"
Всего за один день работы "полевой почты" к адресатам из почти десятка стран уже разлетелись около сотни открыток.

Большая часть из них ушла в Россию. География отправлений очень широка — от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Кроме того, люди из Минска направили открытки в виде сложенных бумажных треугольников на Украину, в Грузию, США, Нидерланды, Польшу, Германию и Грецию.

Кроме того, 9 мая бесплатно оправить открытку можно будет во время акции "Бессмертный полк", которая пройдет в ТРЦ Galleria Minsk, где накануне открылась выставка снимков корреспондентов Совинформбюро "Война. Без комментариев".

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Тренировка парадных расчетов в Алабино
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРепетиция Парада Победы прошла на полигоне Алабино утром 6 апреля.Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Максим Блинов
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Репетиция Парада Победы прошла на полигоне Алабино утром 6 апреля.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ тренировке приняли участие более 10 тысяч военнослужащих.Курсантки во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В тренировке приняли участие более 10 тысяч военнослужащих.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ состав парадных расчетов вошли слушатели и курсанты военно-учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, военнослужащие Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, представители Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы безопасности России, а также Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино. 6 апреля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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В состав парадных расчетов вошли слушатели и курсанты военно-учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, военнослужащие Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, представители Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы безопасности России, а также Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТренировки пешей и механизированной колонн в Алабино начались с 28 марта, с 9 апреля к тренировкам подключится авиация ВКС.Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тренировки пешей и механизированной колонн в Алабино начались с 28 марта, с 9 апреля к тренировкам подключится авиация ВКС.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С".Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСреди техники, которая приняла участие в тренировке, были автомобили "Тигр", бронетранспортеры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец-25" (на фото), 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "ТорМ2ДТ" и другие.Боевые машины пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Максим Блинов
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Среди техники, которая приняла участие в тренировке, были автомобили "Тигр", бронетранспортеры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец-25" (на фото), 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "ТорМ2ДТ" и другие.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБронированные корпусные автомобили "Патруль" и бронеавтомобиль "Тигр".Бронированные корпусные автомобили Патруль и бронеавтомобиль Тигр во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бронированные корпусные автомобили "Патруль" и бронеавтомобиль "Тигр".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время парада по Красной площади пройдут более 12 тысяч человек и свыше 120 единиц техники.Военнослужащий во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Во время парада по Красной площади пройдут более 12 тысяч человек и свыше 120 единиц техники.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВсего на военном полигоне Алабино пройдут 12 тренировок, 26 апреля и 3 мая будут проведены ночные тренировки на Красной площади, а на 6 мая запланирована генеральная репетиция парада.Военнослужащие во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Всего на военном полигоне Алабино пройдут 12 тренировок, 26 апреля и 3 мая будут проведены ночные тренировки на Красной площади, а на 6 мая запланирована генеральная репетиция парада.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоеннослужащие на армейском мотовездеходе РМ 500-2.Военнослужащие на армейском мотовездеходе РМ 500-2 во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Военнослужащие на армейском мотовездеходе РМ 500-2.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБоевые машины поддержки танков "Терминатор".Боевые машины поддержки танков (БМПТ) Терминатор во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Боевые машины поддержки танков "Терминатор".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБронированный автомобиль "Урал-432009".Бронированный автомобиль Урал-432009 во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бронированный автомобиль "Урал-432009".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области.Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Танк Т-14 "Армата" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приступили к тренировкам более чем в 40 военных гарнизонах, учебных заведениях и воинских частях.Военнослужащий во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приступили к тренировкам более чем в 40 военных гарнизонах, учебных заведениях и воинских частях.
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