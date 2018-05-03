В Белоруссии заработала "полевая почта" для поздравлений с Днем Победы

МИНСК, 3 мая – РИА Новости. "Полевая почта" Sputnik Беларусь развернулась в Музее Великой Отечественной войны в Минске. Она будет работать на протяжении недели — с 2 по 9 мая. Любой посетитель музея может написать несколько слов ко Дню Победы на стилизованной открытке, которую Sputnik бесплатно доставит в любую страну.

Всего за один день работы "полевой почты" к адресатам из почти десятка стран уже разлетелись около сотни открыток.

Большая часть из них ушла в Россию. География отправлений очень широка — от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Кроме того, люди из Минска направили открытки в виде сложенных бумажных треугольников на Украину, в Грузию, США, Нидерланды, Польшу, Германию и Грецию.

Кроме того, 9 мая бесплатно оправить открытку можно будет во время акции "Бессмертный полк", которая пройдет в ТРЦ Galleria Minsk, где накануне открылась выставка снимков корреспондентов Совинформбюро "Война. Без комментариев".

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