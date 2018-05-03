МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант пригласил посла в Великобритании Александра Яковенко 9 мая встретиться с британскими парламентариями.

"Мы пытались позвонить вам несколько раз, чтобы ответить на ваше письмо, но ответа не было", — написал он в своем Twitter

Он предложил встретиться с парламентской группой в среду, 9 мая.

В российской дипмиссии отказались. Свое решение они объяснили тем, что 9 мая россияне празднуют День Победы.

Тем не менее, дипломаты предложили Брайанту и его коллегам посетить церемонию возложения венков к Советскому военному мемориалу.

Посольство также поблагодарило британского политика за приглашение и предложило выбрать для встречи другой день.

Неэтичный способ приглашения

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что способ приглашения тоже был выбран неудачно.

По его мнению, так можно пригласить приятеля, родственника, знакомого.

"Но когда приглашение исходит от официального лица, тем более законодательного органа, оно должно носить официальный характер ", — отметил эксперт.

Он добавил, что российское посольство проявило вежливость, хотя можно было просто проигнорировать такое приглашение.

Также Оленченко предположил, намеренно ли британская сторона выбрала такой день для приглашения, или это просто совпадение.

"Британская бюрократия работает исправно, но это, может быть, и недочет. На Западе День Победы празднуют 8 мая, мы — 9 мая. Это происходит потому, что Акт о капитуляции Германии был подписан в 12 часов ночи, и в СССР о нем объявили за полночь, то есть 9 мая.

По его словам, идеологического противостояния здесь нет; британским политикам стоило лучше подготовиться.