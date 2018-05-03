На юге Чехии столкнулись два пассажирских поезда

ПРАГА, 3 мая – РИА Новости. Два пассажирских поезда местного назначения столкнулись в районе села Мржич на юге Чехии, при этом 14 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщил в четверг журналистам представитель управления железными дорогами республики Марек Иллиаш.

"В поездах находилось в общей сложности около 50 человек. Ранения средней тяжести получили четыре человека, они распределены по больницам в городе Ческе-Будеёвице. Дважды за ними прилетал вертолет службы скорой помощи. Остальным 10 раненым медики оказали помощь на месте", — сообщил Иллиаш.

По словам чиновника, предполагается, что авария произошла из-за ошибки машиниста одного из поездов, который не заметил запрещающий сигнал семафора и пересек дорогу другому поезду.

Столкновение произошло в районе села Мржич, расположенного между городами Ческе-Будеёвице и Чески-Крумлов, популярными у чешских и зарубежных туристов. В этом регионе также находится Национальный природный парк Шумава.

Посольство РФ в Чехии пока не располагает данными о нахождении в поездах россиян.

"Ущерб от аварии по предварительным подсчетам составляет около 6 миллионов крон (примерно, 290 тысяч долларов)", — сообщил Иллиаш.

Железнодорожное движение в месте аварии временно остановлено, местное сообщение осуществляется с помощью автобусов. Полиция начала расследование причин происшествия.