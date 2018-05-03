Мадуро заявил, что первым возьмет в руки ружье для защиты Венесуэлы от США

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он "первым возьмет в руки ружье", если к власти в стране придет правительство, которое решит отдать американцам богатства страны, сообщает портал Universal.
Венесуэльский лидер отметил, что никто не должен считать, что "может предлагать богатства страны гринго (американцам — ред.)".
Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.